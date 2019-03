Cristina Pedroche: “Puedo prometer y prometo que si me votas, te enseño el entreteto”

EL LEMA ELECTORAL DE LA ‘ZAPEADORA’

Pedro Sánchez ha demostrado que tiene problemas para llegar a los sitios. Y es que después de no poder dar una conferencia en una universidad de Washington por culpa de su GPS, este lunes ha llegado tarde a ‘Espejo Público’ por el mismo problema. Sin embargo, nada más llegar al líder del PSOE le pusieron un vídeo de Pablo Iglesias haciendo chistes con él, algo que molesta sobremanera a Cristina Pedroche. “¿Acaso me he metido yo a dar discursos políticos?”, comenta la zapeadora, antes de pronunciar su lema electoral.