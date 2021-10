Dani Mateo ha querido saber qué merendaban los zapeadorees cuando eran niños. "En mi casa no nos daban chuches, sino un puñadito de frutos secos", ha contado María Gómez, a lo que Cristina Pedroche ha añadido: "Eso está muy bien porque ya creces de otra manera".

Pedroche, por su parte, ha dicho que ella "llevaba el veneno dentro". "Mi madre me ha alimentado fatal. He salido bien, pero yo desayunaba tres donettes con Cola Cao. Me iba a clase bien fuerte. En el recreo una napolitana de chocolate, y a veces lo cambiaba por unos pelotazos, según el dinero que llevaba, pero tomaba Cola Cao todo el rato", ha confesado la zapeadora.