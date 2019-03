Blas: “Estoy muy desilusionado. Más que ‘Los Manolos’, erais ‘Siempre así’”

AURYN VS. ZAPEANDERS

Batalla de playbacks en ‘Zapeando’. Auryn, la mejor ‘boy band’ del país, se enfrenta a la ‘rumba band’ de ‘Los Zapeanders’ con el tema ‘Rolling in the deep’ de Adele. Para ganar el reto de ‘Tu playback me suena’, el grupo capitaneado por Frank Blanco opta por ‘All my loving’ d ‘Los Manolos’.