Uno de los momentos más comentados y recordados de las visitas de Justin Bieber a España, es, sin duda, la 'no' entrevista del cantante en Yu no te pierdas nada. Y es que el joven, de repente, se levantó y se fue del estudio ante unos alucinados Dani Mateo y Lorena Castell, quienes no podían dar crédito a lo que estaban viviendo.

Ahora, los zapeadores lo recuerdan en Zapeando. "Lo voy a decir una vez más, entiendo que se fuera después de estar sentado en la mesa con Dani", destaca entre risas Lorena Castell, mientras que Dani Mateo cuenta que " fue Castelo quien le asustó".