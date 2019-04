Así parodian Los Morancos a Shakira: "Hasta los huevos estamos ya de papeletas, es pa' cogerlos y darles con la bicicleta"

NUEVA PARODIA DE LA CANCIÓN DE SHAKIRA

Los Morancos hacen su particular versión de la canción del verano 'La bicicleta' de Carlos Vives y Shakira. Una canción cargada de humor y 'zascas' a los políticos con fragmentos como: "Y no se enteran que eso no es así, que una elecciones cuestan tanto. Y luego lo arreglan con decir recorta de aquí, recorta de allí".