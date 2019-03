Anna Simon: "Estoy volando, qué chute de adrenalina"

LA ZAPEADORA DEMUESTRA QUE PUEDE CON LOS DEPORTES DE RIESGO

Anna Simon está segura de poder volar y como se define como "experta en inventos caseros", lo demuestra en plató con su 'túnel del viento'. Los zapeadores, al ver que no usa paracaídas, no dudan en repartirse rápidamente sus pertenencias, algo que no le gusta nada a la zapeadora...