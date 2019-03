Ángel Martín: "Desde que sé que el marrón va para mí, me he borrado de la tele"

ASEGURA QUE NO APARECE EN LA TELE POR EVITAR DENUNCIAS

Tras olvidar el cumpleaños de Miki Nadal y hacerle Trending Topic para demostrarle que le quiere, Ángel Martín visita el plató para hablar de su paso por 'Sé lo que hicisteis'. Zapeando recuerda su primer día en el programa de Patricia Conde y explica por qué ha dejado la televisión. "Si voy a teles, las denuncias van para mí, no para la productora, entonces no quiero tele, no me interesa", confiesa.