Ana Morgade: "Te voy a hacer unas bragas de filigrana…¡Maldita sea, cómo sois los poetas!"

REPORTAJE DE SARA BRAVO

Irene Junquera trae como momentazo a 'Zapeando', un reportaje de Sara Bravo. La reportera entrevista a Andrea, "una cantautora sensible y comprometida con un tema en particular: la ropa interior". Y es que la extremeña canta unas sevillanas que llaman la atención en el plató. "De filigrana, te voy a hacer unas bragas de filigrana, para que cuando te agaches te entren ganas ¡Maldita sea, cómo sois los poetas! Si esto no te emociona por dentro estás muerto", comenta Ana Morgade.