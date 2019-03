Ana Morgade: "El próximo viernes hago de rubia otra vez, ¿te imaginas que eso me lleva a la final?"

QUEDÓ TERCERA EN TCMS, IMITANDO A GWEN STEFANI

Zapeando repasa la actuación de Ana Morgade en la primera semifinal de Tu Cara Me Suena. La zapeadora se transformó en Gwen Stefani, cantante de banda de rock californiana No Doubt para interpretar el tema 'Just a girl', y consiguió un tercer puesto. Y es que parece que hacer de rubia le trae suerte…