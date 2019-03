Ana Morgade: “El que la sigue no la consigue porque seguí a Hugo Silva hasta su casa y ni así”

EL ACTOR BESÓ A TOÑI MORENO

La colaboradora Ana Morgade pensaba que el hombre de sus sueños era sólo para ella y resulta que la ha engañado. “Hugo Silva me ha engañado y no ha podido hacerlo con una desconocida… Lo ha hecho en televisión con alguien que hasta hoy creía que era amiga de este programa”. Y es que Toñi Moreno consiguió que el actor la besara en directo y Ana Morgade está “rayada”. La ‘zapeadora’ piensa que no ha sido lo bastante clara las veces que han coincidido con él.