Amelia Jiménez se coló en el plató de Al Rojo Vivo para hacer su labor sin darse cuenta de que se encontraba en directo y en plano. En el día de su jubilación, laSexta le quiso rendir un homenaje por su gran trabajo tras más de 30 años en la empresa.

"Me pilló de sorpresa, esperaba algo pero no tanto", afirma Amelia Jiménez, que confiesa que fue "muy emocionante". Pero, ¿tiene alguna curiosa anécdota que contar de lo que ha visto y vivido en los pasillos de Atresmedia? "He estado mucho tiempo y todo ha sido bueno", destaca la mujer, que recuerda con vergüenza el momento en el que se coló en el plató de ARV detrás de Antonio García Ferreras: "Lo pasé muy mal, creí que había estropeado el programa". Además, Amelia también ha hecho sus pinitos en Equipo de Investigación. Y es que el programa la escogió para interpretar a una mujer asesinada por su gran parecido con la víctima. Puedes ver la entrevista completa en el vídeo que acompaña a estas líneas.

Zapeando se suma al club de fans de Amelia

El día que Amelia Jiménez se coló en el plató de ARV, Zapeando se unió a su club de fans. "Amelia tiene más titulares ahora que Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado juntos", bromeaban en plató mientras Frank Blanco, el entonces presentador, mandaba un beso a todo el personal de limpieza.