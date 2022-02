Después de salir del hospital tras 48 días, 36 de ellos en la UCI, Antonio Resines ha concedido su primera entrevista en 'El Hormiguero', donde el conocido actor ha conectado por videollamada con Pablo Motos para contar cómo se siente. "Fue uno de los momentos más esperados por todos los amantes del cine, la televisión y la comedia", destaca Dani Mateo.

"Pensé que habían pasado 5 días, como un pequeño desmayo, y cuando me desperté a finales de enero me quedé acojonado, es muy complicado", ha afirmado el actor, que confiesa que la entrevista va a ser muy breve porque se cansa mucho al hablar. Eso sí, Antonio Resines no ha perdido la oportunidad de reivindicar la sanidad pública: "Hay que apoyarla como sea". En el vídeo principal de esta noticia puedes ver más momentos de la conexión con el actor y el aplauso de Zapeando en plató celebrando su recuperación.