“No quiero decir nada, pero cuando te pones así no te abren la puerta para trabajar”

ANA MORGADE ACONSEJA A BLANCO SOBRE SU IMITACIÓN DE PEDREROL

Josep Pedrerol fue el invitado de ‘En el aire’. 'Zapeando’ quiere revivir los momentos más importantes de la noche con el periodista deportivo pero sin embargo, el vídeo no entra. Frank Blanco al ver el fallo hace un ‘Josep Pedrerol’ imitando el carácter del presentador de ‘Jugones’, quitándose hasta la chaqueta. “Yo no quiero decir nada, pero cuando te pones así al cabo de dos meses luego no te abren la puerta para entrar a trabajar. Yo que tú me moderaba”, le aconseja Ana Morgade.