MARÍA CASTRO HABLA DE SU PERSONAJE EN 'ZAPEANDO'

María Castro visita ‘Zapeando’. La protagonista de ‘Vive cantando’ explica en el programa que su papel de la Trini fue pensado para una mujer de 40 años y que cantara flamenco. María no daba el perfil y se pensó el no ir al casting al que finalmente se presentó. “Me disfracé, me puse una imagen más choni y propuse una canción”. Una vez que la escogieron, le cambiaron la edad al personaje y pasó a ser la hermana pequeña de quien encarnó Pilar Castro.