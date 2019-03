‘Zapeando’ recuerda algunos de los mejores momentos de ‘El Intermedio’ con Bárcenas como protagonista

EL EXTESORERO DEL PP, ‘EL PUTO AMO’ DEL PROGRAMA DE WYOMING

Luis Bárcenas podrá salir de la cárcel, en cuanto abone los 200.000 euros que le piden de fianza. Una noticia que si hay alguien que se alegra, ese es Wyoming. Y es que ‘El Intermedio’ es tan fan del extesorero del PP y les ha dado tanta audiencia que para ellos no es sólo Luis Bárcenas, sino ‘el puto amo’. ‘Zapeando’ recuerda algunos de los momentos del programa de Wyoming con el Fucking Master of the Universe como protagonista.