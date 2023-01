En El Hormiguero ha estado el presentador y escritor Máximo Huerta, que ha recordado con Pablo Motos en plató cómo fue su rápido paso como ministro de Cultura y Deportes durante una semana. Pero, ¿le pagaron el mes entero? "No, de hecho creo que lo correspondiente, 1.000 euros", afirma Máximo Huerto, que destaca que le gustaría aclarar que él renunció a lo que le tocaba: "Yo no quería nada, ni el recuerdo, ni lo que me tocaba, ni cargos que me ofrecieron para quedar bien".

"Quería hacer una digestión, como yo pude, lenta, larga y dolorosa", confiesa el escritor, que desvela que solo se quedó con el maletín, que está en su casa. Otra de las dudas era qué fue lo último que le dijo Pedro Sánchez a Máximo Huerta antes de irse. "Subí con el coche a Moncloa con le discurso en el móvil", recuerda Huerta, que afirma que entró a hablar con el presidente del Gobierno para decirle que se iba y que no pasaba nada: "Lo que me resultó paradójico es que empezó a hablar con él, sobre cómo se le vería en el futuro". "Empezó a hablar de que todos acaban mal en política y de qué dirían de él", explica el presentador, que afirma que tras eso tenía muchas ganas de dimitir.