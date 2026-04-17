El precio de asistir a la Feria de Abril de Sevilla: los alquileres se disparan y ascienden a 440 euros la noche en una habitación

Los detalles La presidenta regional del Colegio Territorial de Administradores de Fincas sostiene que estas cifras "reflejan la elevada demanda y la escasez de oferta en zonas como Los Remedios y Triana", los barrios más cercanos a las casetas de la feria.

La Feria de Abril 2026 en Sevilla ha generado una gran expectativa, pero también ha disparado los precios del alojamiento cercano al recinto ferial, alcanzando hasta 440 euros por noche. Según Mariló García Bernal, presidenta del Colegio Territorial de Administradores de Fincas, esta situación refleja una alta demanda y escasa oferta en barrios como Los Remedios y Triana. Además, se ha detectado un mercado paralelo de alquileres de corta duración que no siempre cumple con la normativa vigente, lo que podría acarrear sanciones económicas. Los administradores de fincas advierten sobre la importancia de cumplir con las normas para garantizar la convivencia durante estos eventos.

"Huele a feria". Es una de las frases más repetidas por los sevillanos en las últimas semanas, que esperan con ansias la mítica Feria de Abril 2026. Eso sí, el precio de asistir a una de las festividades más conocidas del país cada vez es mayor: hasta 440 euros por una noche se puede llegar a pagar por una habitación en un piso particular en Sevilla si está cerca del recinto ferial, una situación que genera un mercado paralelo que no siempre cumple con la ley.

Así lo asegura a EFE la presidenta regional del Colegio Territorial de Administradores de Fincas, Mariló García Bernal, que ha destacado no solo cómo se han disparado los precios para vivir la feria de cerca, en paralelo al resto de alquileres en el país, sino la importancia de que se cumplan una serie de normas por el bien de la convivencia en toda una semana de fiesta.

Según García Bernal, el precio del alojamiento durante estos días en la capital andaluza "sigue marcando máximos en Sevilla" y ya se están ofertando habitaciones matrimoniales en pisos cercanos al Real por hasta 440 euros la noche, una cifra "que refleja la elevada demanda y la escasez de oferta en zonas como Los Remedios y Triana", los barrios más cercanos a las casetas de la feria.

La cercanía al recinto, clave

Un rápido vistazo a páginas web que ofrecen alquileres en distintas formas ya refleja que esa tendencia es más que llamativa porque los precios varían incluso en 200 euros por día según la cercanía de la habitación con respecto al recinto ferial, o bien si el edificio está cerca de una de las paradas de metro de la ciudad porque dos de ellas permiten llegar a la diversión tras un paseo de poco más de 10 minutos.

Asimismo, la presidenta del Colegio de Administradores ha puesto el foco en anuncios "más baratos", como los que ofrecen habitaciones individuales por 250 euros. En el mismo piso se pueden encontrar las dos variables, de modo que, si se llega a un acuerdo, en una sola casa se pueden ingresar 650 euros por cada noche de la feria, y cuando lleguen los fuegos artificiales, los ingresos podrían ascender a 4.500.

Todo un negocio que, a veces, no tiene control fiscal alguno porque o se hace de palabra o en el contrato se ponen cantidades menores a las que se declaran y el pago se hace con dinero en mano.

Todo ello "pone de manifiesto un cambio en el modelo de alquiler", donde no solo se comercializan viviendas completas sino también habitaciones de forma individual, "maximizando así la rentabilidad del inmueble", y los administradores de fincas han advertido que se ha detectado "un incremento significativo de este tipo de arrendamientos de corta duración coincidiendo con grandes eventos de la ciudad", lo que está generando un mercado paralelo incontrolable.

Sea el que sea el acuerdo al que se llegue con los inquilinos, llevar a cabo este tipo de alquileres, como todos, implica "la declaración de los ingresos obtenidos y la adecuación a la normativa vigente en materia de viviendas con fines turísticos o alquileres de temporada", mientras que los pisos tienen que contar con las licencias y registros obligatorios, "además de cumplir con los requisitos de habitabilidad, seguridad y calidad exigidos por la legislación".

El incumplimiento de estas condiciones "puede acarrear sanciones económicas importantes", y todo con la necesidad de "garantizar la convivencia en las comunidades de propietarios", porque por una misma casa pueden pasar hasta siete familias distintas la próxima semana en Sevilla, y eso "puede generar molestias si no se respetan las normas básicas de convivencia".

Los administradores de fincas recuerdan que las comunidades pueden establecer limitaciones o condiciones específicas en sus estatutos, y, ante la duda, recomiendan consultar con el administrador colegiado del edificio, un colectivo que tiene trabajo doble en estos días porque el destino ha querido que dos días antes de empezar la Feria de Abril se juegue en Sevilla la final de la Copa del Rey, un "premio extra" para quien tenga una habitación a disposición de txuriurdines o colchoneros

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