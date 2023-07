Toritovisita Zapeando para comentar las declaraciones que Íñigo Onieva ha hecho a la revista '¡Hola!', en las que habla sobre cómo consiguió el perdón de Tamara Falcó tras liarse con otra mujer en el 'Burning Man' y después mentirle: "Él estaba muy arrepentido", comenta el colaborador, que informa a los zapeadores de que era consciente de que "la había cagado lo más grande".

"Cuando me reuní con ella en noviembre, la primera vez, ahí supe que seguía enamorada de mí", asegura a la revista. Unas declaraciones que no gustan a los zapeadores. "Me parece muy chulesco", comenta María Gómez, una opinión que comparte Dani Mateo.

Además, en el vídeo principal de la noticia Torito también explica cómo se disculpó con Isabel Preysler por lo que había hecho a su hija.