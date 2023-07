"No puedo demorarlo más, me gustaría, pero es que, si lo aguantamos más ahí, se sube por las paredes como la niña del exorcista", dice Dani Mateo, que acto seguido da la bienvenida a Torito, que lo da todo en el centro del plató bailando, perreando y haciendo twerking. "Qué mona vienes tú", espeta el colaborador, que con lo "mona" que va Valeria Ros con su look de esta tarde: "Parece que vas a la graduación de Cuca Gamarra".

"Centrémonos", le pide el presentador, que destaca la energía con la que acude al programa: "Tú siempre vienes con mucha energía, pero hoy dabas unos caderazos que un poco más y rompes la mesa".

"¿Cuándo bailarás conmigo, cariño?", pregunta Torito a Dani Mateo, ya que es "el primer programa" en el que colabora en el que "no ha bailado con nadie". "Cuando haga twerking Cuca Gamarra", contraataca el presentador provocando las risas en el plató de Zapeando.