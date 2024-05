El 18 de mayo es, astrológicamente, es el día más afortunado del año. El Maestro Joao visita Zapeando para contar el porqué de esta afirmación. El tarotista afirma que "es más complicado de explicar que lo mío". "Hay una alineación de Júpiter con el Sol que focalizado esa energía, juntada con lo que proyecta sobre la tierra, que nos influye por la parte tan grande que tenemos de agua e influye en esa energía que tenemos, hace que sea una proyección de energía muy positiva".

El vidente añade que cada signo se ve afectado de diferente manera. "No es que mañana todos vayamos a ser ricos o vayamos a encontrar el amor, según estén las casas de cada planeta afecta de una manera", argumenta. En cuanto a las cosas buenas que puede traer este día, el tarotista expone que sí que puede traer un nuevo amor, por ejemplo, pero quiere puntualizar: "Si no encontráis el amor mañana, al signo que le corresponda, no pasa nada, son 21 días de transición lo que hay".

"Tenemos 21 días para hacer esa transición y que vamos a estar proyectados en esa circunstancia favorable", aclara. No te pierdas su explicación en el vídeo principal.