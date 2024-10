La exnovia del actual novio de Madonna ha concedido una exclusiva en una revista para hablar sobre su relación con Akeem Morris. La joven, que se llama Reagan Rice, fue pareja del novio de la ambición rubia durante dos años y, en la publicación, ha explicado con detalle "qué se siente al ver como tu ex pasa página con la mayor estrella del pop del mundo".

"¿Qué ha pasado entre Madonna, ese muchacho y la ex picada?", pregunta Dani Mateo. Como apunta Cristina Pedroche, "cuando el futbolista empezó a salir con Madonna ya lo había dejado con su ex pero Reagan no debía tener cobertura cuando él le mandó del WhatsApp de 'no eres tú, soy yo'". Y es que en la entrevista afirma que mantuvo la esperanza de volver con él durante mucho tiempo pero, "no fue hasta ver la prueba y la foto de ellos el cuatro de julio... que fue el clavo final en el ataúd".

Pero la entrevista no ha sido la primera manifestación de Rice. La chica publicó en sus redes sociales un vídeo en el que se convertía a si misma en un meme mostrando su cara de sopresa al entrerarse de que su ex estaba con Madonna. Pero no se quedó ahí, la joven también decidió publicar una galería de imágenes de ella con Morris. "Es lo más raro que he visto a hacer a alguien despechado", afirma María Gómez.