Ya ha arrancado la nueva temporada de 'El Desafío', el programa de antena 3 donde ponen a prueba a muchos famosos con pruebas muy exigentes. En esta temporada, una de las zapeadoras concursa en el programa, presentado por Roberto Leal: "¡Lorena Castell!". "La primera prueba me vi bastante bien, visualmente parece fácil, pero en realidad es muy difícil", explica Lorena Castell en el plató de Zapeando.

Y es que a la zapeadora le tocó algo tan "arriesgado" como bailar en una cinta de correr, ironiza Quique Peinado, que muestra el momentazo en el vídeo de arriba: "Muy bien, tú paseando por la cinta de andar esta y Raquel Sánchez Silva jugándose la vida con la apnea". Puedes ver la reacción de Lorena ante las risas de sus compañeros por la dificultad de su prueba en el vídeo principal de esta noticia: "Me hice muchísimo año, me escupió la máquina por lo menos cinco o seis veces, me caí muchas veces haciendo esa voltereta".