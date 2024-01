Dani Mateo plantea a los zapeadores una "teoría loca", dice, que la humanidad no desaparece de la Tierra sino que sobrevive y les pregunta qué futuro creen que nos espera. Quique Peinado tiene claro que Jordi Hurtado seguirá haciendo su programa y María Gómez asegura que Zapeando también seguirá en antena.

"Lo presentará la hija de Valeria", bromea la zapeadora, aunque al de Vallecas le asalta la duda de si la televisión seguirá existiendo. "Si nos quedamos, muchas de las cosas que existen igual dejan de existir", comenta Mateo.

"Creo que viviremos en un mundo virtual, tipo Matrix, estaremos conectados", apunta el presentador, aunque Ares Teixidó no entiende por qué se incluye. "No estarás para verlo", le espeta, a lo que este le aclara: "Me moviendo tan poco que consumo la mitad de energía que cualquier ser humano. Calculo vivir 300 años o más".