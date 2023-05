María Peláe se declara una gran fan de Lola Flores. Así que Dani Mateo quiere comprobar si es o no cierto con 'Lo dijo o no lo dijo', un juego en el que la malagueña debe adivinar qué frases fueron pronunciadas por 'La Faraona'.

"Tengo más fuerza que Chernóbil", "a lo mejor pido que en la caja me la metan... la bata de cola" o "a mí no se me caen los anillos por lavarle las bragas a nadie", entre otras. La artista tiene claras algunas pero duda ante otras: "Si lo ha dicho, me gustaría ver la entrevista".

Dani Mateo la declara "licenciada en 'Lolismo'". ¿Cuántas frases de la jerezana ha conseguido identificar? Puedes verlo en el vídeo principal de la noticia.