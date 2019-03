Leo Harlem: “Yo tengo unos abdominales perfectos, pero los tengo tapados con grasa para que no se me sequen”

¿PERO QUÉ ME ESTAS CONTANDO?

El colaborador vuelve a 'Zapeando', y Miki Nadal le trae el vídeo del caso de unos robots que ayudan en un supermercado a sus clientes. "Se empieza con por robots en el supermercado, y se acaba por robots presentando programas, ¿eh Frank Blanco?", afirma el monologuista. Ana Morgade le presenta una dieta en la que está permitido comer bocadillos. “Es como dejar de fumar metiéndote un paquete de rubio todos los días”, comenta Leo Harlem, quien además presume de no necesitar dietas: "Yo tengo unos abdominales perfectos, pero los tengo tapados con grasa para que no se me sequen".