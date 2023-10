Leo Harlem dedica una de sus 'Leo Talks' a los animales de compañía. El cómico destaca, entre otras cosas, las peluquerías caninas. Un tema que, como afirma Valeria Ros, "se nos ha ido de las manos".

Como dice el cómico, "hay perros que van a la peluquería más que Carmen Lomana". Harlem, con humor, destaca la preocupación que los dueños de los perros tienen por el pelo de sus mascotas cuando ellos, "se lavan el cuerpo y el pelo con el mismo gel". Además, muestra su sorpresa ante los curiosos servicios que ofrecen las peluquerías caninas.

Como explica, "ofrecen baños, cortes y cepillados". Pero esto no es lo que más le llama la atención, sino un extra: "todos los servicios incluyen revisión de uñas, oídos y glándulas anales". Una promoción, como dice, difícil de conseguir en otras peluquerías.

El humorista, además, confiesa que ha visitado varias peluquerías para preguntar por este servicio. Pero en los locales fueron claros: "Me han dicho que no". Además, añade, "a mí esto de las glándulas solo me lo ha hecho el proctólogo y me dejo las patillas desiguales".