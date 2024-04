"En Zapeando te ayudaos a mejorar tu relación de pareja", avanza Dani Mateo a sus compañeros, a los que le muestra el vídeo viral de una pareja que pone a prueba su amor a golpe de tijera. Y, es que, ella le pide a su novio que le corte el pelo "por encima de la goma", que la pone a la altura a la que su chico quiere que corte.

El joven bromea, coge carrerilla y, antes de que acabe cortando, su chica le para y advierte: "No hagas el tonto". Tras esto, el muchacho continúa con su cometido. Pero cuando la joven ve cómo le ha cortado el pelo no puede evitar reír y llorar al mismo tiempo. "¡Has cortado mazo!", espeta. "Me queda súper mal, Jorge. Me has cortado mazo mal", le dice entre lágrimas, a lo que él se defiende: "Si es como me has dicho".

"Si vuestra pareja os pide que le cortéis el pelo, ¡ni se os ocurra! ¡Es un error!", suelta Valeria Ros, que no puede evitar reír al ver el resultado, que te dejamos en el vídeo principal de la noticia. En cambio, Miki Nadal opina que "no es para tanto", a lo que Maya Pixelskaya sale en defensa de la joven: "Es que ella ha marcado justo por encima de la cinta y él ha cortado más. Eso son tres meses de pelo".