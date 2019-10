Zapeando sale a la calle para hablar con los españoles y las españolas sobre las aplicaciones para ligar por Internet. ¿Las usan mucho? Mientras que un hombre afirma que "el cibersexo no lo entiende", otro destaca que no necesita el teléfono par ligar: "Solo con mis palabras me vale".

Por otro lado, el equipo del programa les enseña cómo funciona Tinder, una de las aplicaciones par aligar por Internet más conocidas. "¡Uy, esta sí que está guapa!", destaca un señora. Por su parte, otro declara que "hay una que tiene demasiado escote, se le van a salir las mamas".

Por último, una señora destaca que hay un chico que es "una gozada", mientras que otra mujer confiesa que le gustan "todos".