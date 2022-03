Karina se ha convertido en todo un descubrimiento en Pasapalabra. "Donde está ella hay show asegurado", espeta Lorena Castell antes de dar paso al vídeo de la prueba musical en la que ella participaba. La intérprete de 'El baúl de los recuerdos' es la primera en apretar el pulsador e intenta seguir la letra en inglés que entona Roberto Leal. Y consigue adivinar la canción, pero "a su manera", como bien expresa la zapeadora catalana.

La tararea, emite sonidos, salta y baila, pero no es capaz de cantar la letra palabra por palabra como requiere la prueba. Finalmente, y ante un grito desesperado de "¡no me sale la letra!", se tira al suelo y ruega a producción que se la den por buena. Mientras tanto, Roberto Leal no puede parar de reír. Lo mismo sucede en el plató de Zapeando. Dale al play al vídeo principal de la noticia y no te pierdas la reacción de los colaboradores a este momentazo protagonizado por Karina en Pasapalabra.