Juan Sanguino repasa los mejores portadas "bajoneras" de Terelu Campos: "Siempre da titulares increíbles"

'Diez Minutos' ha sorprendido con su portada. La revista ha publicado una entrevista con Terelu Campos y han decidido ilustrar su portada con una llamativa confesión de la presentadora: "Llevo nueve años sin acostarme con nadie". Como apunta Nacho García, Campos ha razonado esta declaración añadiendo que le gustan los hombres mayores y que "a ellos les gustan las jovencitas".

Juan Sanguino explica que en la entrevista Terelu ha aclarado que no es algo involuntario sino que ella ha escogido no tener relaciones sexuales. "También cuenta en la entrevista que el meme de 'Siempre habrá una Campos que esté peor que tú' no le hace ninguna gracia", añade Juan.

El periodista indica que es habitual que Terelu "de titulares bajoneros". Campos, por ejemplo, afirmó en la revista 'Semana' que se sentía "vieja, fea y gorda". En 'Diez Minutos' declaró: "Me torturo mucho y eso me impide disfrutar de la vida". A pesar de ello, la presentadora también ha dado titulares más animados y pícaros como cuando confesó que había tenido sexo en un avión en 'Diez Minutos' o que le gustaba el sexo a deshoras, algo que contó en la revista 'Interviú'.