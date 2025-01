Juan Sanguino 'escenifica' la foto de la reconciliación de Aitana y Miguel Bernardeau: "Podría ser ella, Ana Duato o Dani Mateo"

Un día más, Juan Sanguino analiza las últimas noticias de la prensa rosa en el plató de Zapeando. El 'plato estrella' de hoy sería el 'bombazo' de las fotos que confirmarían que Aitana y Miguel Bernardeau vuelven a estar juntos.

"Las fotos no salen en la portada porque 'Semana' no ha tenido el cuajo de ponerlas", afirma Juan en el vídeo sobre estas líneas, donde no solo comenta que en ellas "no se ve nada", sino que incluso las 'recrea' con la ayuda de Nacho García: "Es esto, pero mucho más borroso, que podría ser Aitana, Ana Duato o Dani Mateo", apunta Sanguino, que asegura que "no hay pruebas de que sea Aitana".

No obstante, el periodista señala que, según la revista, "hay indicios de un renacer del amor, porque ella fue a su casa nueva y les pillaron en el ascensor". Además la cantante habría ido por la tarde, y salido al día siguiente con una mochila con "lo básico para pasar el fin de semana", lo que según él significa que "Semana tiene rayos X".

Por otro lado, aunque la relación entre Aitana y Sebastián Yatra terminó en verano, es ahora cuando el cantante ha borrado de su Instagram las fotos que tenían juntos.