Josie visita el plató de Zapeando para analizar las primeras imágenes del documental de Georgina Rodríguez, que se ha estrenado este jueves 27, coincidiendo con el cumpleaños de la joven. "No me voy a perder el documental", destaca Miki Nadal.

"Lo vamos a ver todos", afirma Josie, que agradece a Georgina Rodríguez haberle mandado una tarta: "Me parece un detallazo". "Pero, ¿sabes que la tarta viene con un diamante?", pregunta Cristina Pedroche a su compañero, que afirma que no va a abrir la tarta porque no la va a comer. "¿Ni por un diamante?", insiste alucinada Cristina Pedroche a Josie. Puedes ver su reacción al completo en el vídeo principal de esta noticia.

Josie, a Netflix: "No te obsesiones tanto por las famosas"

"Georgina es una marca blanca" de las Kardashian, "si tienes tantos millones de euros, ¿por qué no inventas algo increíble?", afirma tajante Josie en este vídeo tras ver un trozo del documental de Georgina Rodríguez.