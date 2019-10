Dani Mateo da la bienvenida por todo lo alto a Josie en el plató de Zapeando. El presentador confiesa que su madre le ha reñido por cómo recibe al experto en moda:"Te he recibido de pie porque antes te recibía sentado y me dijo mi madre que me levantara porque hacía muy mal efecto".

Además, Dani Mateo pregunta a Josie si el verde vuelve a estar de moda después de ver que el estilista lleva encima tres verdes de distinta tonalidad. "El verde es el color de esta temporada, la conjunción de verdes también. Tienes que poner sentido de color a la ropa".