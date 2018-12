Cristina Pedroche confiesa detalles de la charla que ha tenido con Josie sobre su vestido de las Campanadas 2018 durante la publicidad de Zapeando: "Le he dicho que estaba muy nerviosa porque me voy a probar el vestido otra vez y me ha dicho que ha quedado muy bien".

Además, la zapeadora confiesa que Josie tiene fotos de su vestido en su móvil. Por su lado, el experto en moda desvela que ha tenido un día tan "terrorífico" que "ni se ha "acordado" de su vestido. "¡No soy importante!", responde la Cristina Pedroche entre risas.

La reacción de Cristina Pedroche al saber que Josie ya ha visto su vestido de las Campanadas y ella no: "¡La protagonista soy yo!"

¿Cómo será el vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas 2018? Josie ha sido el primero en ver el look completo, incluso, antes que la propia Pedroche. Así reacciona la zapeadora en este vídeo al descubrirlo.

Cristina Pedroche desvela varios detalles de su esperado vestido en las Campanadas 2018: "No voy a poder cenar..."

Los zapeadores someten a Cristina Pedroche y a Josie a una ronda de preguntas sobre el vestido que la zapeadora se pondrá en las Camapanadas 2018. Las sorprendentes respuestas de Pedroche, en este vídeo.