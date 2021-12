Antes de dar paso a Josie en plató, Dani Mateo pregunta a Cristina Pedroche si ha decido aceptar la propuesta que le ha hecho Josie, algo que todavía no se sabe qué es pero que ha creado polémica entre los amigos. "No está decidido, creo", afirma la zapeadora, que se sorprende al escuchar a Josie desde fuera de cámaras: "¡Ay, te lo juro es que tengo alucinaciones, todo el rato sueño con este señor".

"No estoy visible", destaca por su parte Josie cuando Dani Mateo le va a buscar fuera de cámaras en plató: "Ahora mismo me voy a arreglar porque me sacáis de cualquier manera". Eso sí, antes de abandonar el plató, el experto en moda insiste a Cristina Pedroche con un consejo de las Campanadas: "Decídete que nos dan las uvas". Puedes ver el momentazo en el vídeo de arriba.