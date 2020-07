Josie analiza en Zapeando los posados veraniegos que las famosas han subido a sus cuentas de Instagram. Uno de ellos lo protagoniza Cristina Pedroche, quien aparece con un bikini azul echada en una gravilla junto a unas flores.

Pedroche ya lo intuía en Zapeando al afirmar que su foto no iba a ser la elegida por Josie como el mejor posado de verano. Y el propio experto lo confirma más tarde al destacar un detalle que no le convence de la imagen: "Esas petunias están chuchurrías". Además, el expero en moda aconseja a la joven que la próxima vez use gravilla más pequeña.

Josie desvela al peor posado veraniego

Lola Índigo, Chenoa, Paula Echevarría, Aitana, Cristina Pedroche... Josie analiza en este vídeo de Zapeando los posados veraniegos de las famosas. Estos son las mejores y peores fotos para él.

