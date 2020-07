Miki Nadal muestra en Zapeando los primeros posados del verano. Eso sí, como afirma el zapeador, este año encontramos mucho posado de confinamiento. Y es que muchas famosas han decidido hacerse las fotos en bikini en su casa.

Las famosas que han decidido salir de casa tampoco han ido a la playa, sino a bosques como Lola Índigo o Irina Shayk, dos posados que son los que más gustan a Josie. "Me encanta Lola Índigo porque siempre el tropical tira", explica Josie, que destaca a Irina, "con grandes teletipos" en medio del bosque.

Preguntados sobre los peores posados, Josie lo tiene claro: "No voy a dar nombres, pero a los dos primeros se los comen todas con patatas". Y es que el experto en moda afirma que "lo de Chenoa y Paula Echevarría" no lo entiende: "No sé por qué lo han hecho ahí". Es más, Josie confiesa que "nunca" ha entendido "la inspiración de Paula Echevarría".

Josie analiza el posado veraniego de Cristina Pedroche

Cristina Pedroche lo tiene claro: Josie no va a elegir a su foto como el mejor posado veraniego. El propio experto en moda explica sus motivos en Zapeando.

La decepción de Josie con la reaparición de Meghan Markle

Josie analiza en Zapeando el look elegido de Meghan Markle para reaparecer con un poderoso alegato feminista: "Es la peor Meghan Markle que he visto en mi vida, que alguien la peine".