El análisis de Josie sobre los conjuntos de Melania Trump 'a lo Lady Di': "Yo no entiendo ese look, ¿pero cómo se te ocurre?"

El experto en moda de Zapeando Josie ha opinado sobre las tendencias en moda de la semana y no ha dudado en cargar contra Melania Trump por sus conjuntos 'a lo Lady Di' que ha llevado en su visita a Reino Unido.

Un vestido blanco de Dolce y Gabanna o uno largo con guantes de Dior son algunos de los modelos que han recordado a muchos a la fallecida Diana de Gales.

No obstante, Josie "dejaría para trapos" varios de ellos porque juega en otra liga, la liga Lady Di: "Yo no entiendo ese look, ¿pero cómo se te ocurre?".

Además, ha criticado a la primera dama que vaya "tan rígida" o "como súper planchada", algo que para él no funciona nada.

El único look que salva el zapeador es una gabardina marrón que hace a Melania simplemente Melania.

Tras su análisis ha querido lanzar un mensaje claro a todos los seguidores de la moda: "No hagáis homenajes a Lady Di y menos en su primera etapa porque vais a salir perdiendo. Ese estilo solo lo defiende ella".