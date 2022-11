Josie visita Zapeando para comentar el sensual posado de Jennifer Aniston para la portada de la revista Allure. En ella aparece con el mítico micro-bikini vintage de Chanel que "tapa lo justo", destaca Cristina Pedroche, algo que ha sorprendido porque "ella suele hacer posados más recatados". En cambio, para esta portada ha querido soltarse la melena y se ha atrevido con todo tipo de outfits, "todos de grandes firmas", observa la de Vallecas, que pregunta a Josie si le gusta esta faceta de Aniston tan atrevida.

"¡Me encanta porque casi no está vestida!", espeta. Y, es que, el estilista es muy fan de la desnudez porque "la vemos a ella". "Han llegado tarde, pero han llegado por fin. Necesitábamos verla así. ¡Esta fenomenal!", no puede evitar alabarla. "Esto es lo que necesitaba ella, nosotros y todo el mundo", comenta. "Y Brad Pitt", apunta Valeria Ros, algo con lo que Josie está totalmente de acuerdo: "Otro gallo hubiera cantado hace 150 años si ella hubiera salido así con el free the nipple".