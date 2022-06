Lorena Castell muestra a Josie en el plató de Zapeando los looks que Pilar Rubio, Paula Echevarría y Georgina Rodríguez han elegido para ir de "saraos". "Me tengo que abanicar", confiesa Josie, que se muestra muy indignado al ver el look de Pilar Rubio en la boda de su excuñada, Vania Millán. "¿Es que estoy en 1972? ¿este es el Chanel con el que sueña alguien? ¿con esa falda de campesina?", pregunta alucinado Josie, que manda un mensaje a Pilar Rubio: "¿Quién te aconseja?, tienes que venir a Zapeando".

"No se puede ir así, vas a juego con la moqueta", continúa enfadado Josie ante las risas de Quique Peinado. Pero no es la única, Josie también analiza el look elegido por Paula Echevarría para ir al bautizo de su hijo Miguel y el de Georgina Rodríguez con un vestido de limones con un look de más de 28.000 euros. Tres eventos y tres looks distintos, ¿con cuál se queda Josie? El experto en moda se moja y sorprende con su elección en el vídeo principal de esta noticia, pero insiste: "Vaya tres patitas para un banco, hemos elegido pero aquí hay tela que cortar. Algo está pasando aquí y hay que llamarlas por teléfono. Que vengan a Zapeando porque hay mucho que hacer".