Lorena Castell pregunta Josie por el portadón que ha hecho Penélope Cruz para la revista Vogue en septiembre. Y es que, según María Gómez, "es un poco 'motomami' de despedida de soltera con body de látex y trenza a lo Tomb Raider": "Es un look muy sexy y mucho más rompedor que al que nos tiene acostumbrados". Entre las fotos, se puede ver a la actriz también combinando malla ciclista con taconazo de aguja.

"Esto lo necesitábamos y es una portada que quieres tener", destaca Josie, que afirma que es una portada apetecible: "Esto es lo que tienen que hacer las revistas ahora mismo, hacer números que apetezca tener". Pero, después de esos looks con Chanel más clásicos, ¿por qué ha decidido la actriz hacer estas fotos con looks tan rompedores? El experto en moda lo tiene claro: Penélope tiene que "romper" su contrato con Chanel y hacer más portadas de este estilo. "Está comunicando moda con un look mucho más apetecible que lo que lleva a las alfombras rojas que nos dormimos con ella", insiste el experto en moda, que debate con Isabel Forner en el vídeo principal de esta noticia sobre los looks "aburridos" de la actriz española vestida de Chanel.