En una inesperada jugada para encontrar pareja, Jiaping, colaboradora de Zapeando, ha decidido utilizar sus redes sociales para hacer un llamamiento público. La colaboradora del programa se ha dirigido a cámara para hacer una propuesta de lo más inusual: "Aquí está mi Instagram, puedes ser mi candidato a dormir a mi lado".

Para aumentar sus posibilidades de éxito, Jiaping ha ofrecido una serie 'garantías'. La colaboradora ha asegurado que no se mueve por la noche."Llevo tantos años sin dormir con alguien que ya no me acuerdo si me molestan los ronquidos", ha confesado, añadiendo que no ronca y que, en todo caso, podría hablar por las noches.

Con el fin de demostrar que no ronca ni se mueve de manera excesiva por las noches, Jiaping ha propuesto hacer un directo en sus redes sociales durante la noche para que sus seguidores puedan vigilar y comprobar si realmente cumple con todo lo que dice. Una propuesta que ha generado la risa de Quique Peinado, el zapeador ha comentado que ese directo no lo iba a ver gente muy normal