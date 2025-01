Jiaping explica cómo son los programas de citas en China: "Hay baja natalidad y tienen que hacer 'match' a la gente sí o sí"

Jiaping Ma visita el plató de Zapeando, en esta ocasión para hablarnos de cómo es la televisión china. Además de 'realitys' o concursos, también tienen programas de citas como 'If you are the one', donde un hombre busca el amor entre 24 mujeres, pero con la salvedad de que son ellas las que se autoeliminan si ven que el chico no les gusta.

En el vídeo sobre estas líneas se puede ver cómo una de las candidatas decide eliminarse porque considera que el chico es demasiado guapo y "estar cerca de él me daría mucho estrés". Nacho García comenta que este programa tiene una audiencia media de 36 millones de espectadores.

Jiaping explica que este tipo de programas de citas se debe a la baja tasa de natalidad en China "y al final tienen que hacer 'match' a la gente sí o sí". En su caso, confiesa que más que un chico guapo, "prefiero uno muy rico".

Este programa llegó a alcanzar los 780 millones de espectadores en su cuarta temporada e incluso hizo un especial con la comunidad china en España. Jiaping desvela que un amigo suyo se apuntó y ella le acompañó: "Quería la historia de 'fui a acompañar a alguien y luego me cogieron a mi', pero yo no lo conseguí", comenta.