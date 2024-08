Jiaping trajo consigo al plató de Zapeando una nueva serie de trucos para ayudar a los espectadores a ahorrar dinero en la vuelta al cole. Esta vez, se centró en un artículo esencial para muchos estudiantes: el compás. Sin necesidad de gastar dinero, Jiaping demostró cómo fabricar uno en casa utilizando materiales básicos.

"Voy a demostrar cómo hacer un compás, y si lo pierden y no tienen dinero, lo pueden hacer en un momento. Así ahorramos, somos de Cataluña", bromeó Jiaping, arrancando risas en el plató.

El proceso es sencillo y accesible: solo se necesita una pajita, unas tijeras y una pistola de silicona. Aunque la idea suena sencilla, Miki Nadal no pudo evitar preguntarse si no sería más fácil comprar uno: "¿De verdad no es mejor bajar a la tienda?".

A pesar de la duda planteada por Miki, Jiaping continuó con su demostración. Tras diez minutos de cortar y pegar trozos de pajitas, finalmente presentó su compás casero. El resultado, que sorprendió tanto a los zapeadores como a la audiencia, se puede ver en detalle en el video del programa.