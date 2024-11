Jiaping demuestra que con solo unas tijeras unos viejos leggings se pueden transformar en un top

La reportera muestra cómo se puede reutilizar esta prenda para convertirla en una camiseta muy estilosa. No te pierdas cómo se hace en el vídeo principal.

¿Es posible convertir unos leggings en una camiseta? Jiaping Ma visita Zapeando para llevar a cabo un tutorial muy sencillo a través del cual se puede dar una segunda vida a esa prenda si, por ejemplo, se ha roto.

La zapeadora indica que tan solo hace falta poner el legging doblado sobre una mesa. Después, se tiene que recortar en la zona de la entrepierna para así crear un agujero. Jiaping recomienda estirar un poco el legging para hacer más grande el agujero.

Con ese sencillo paso ya se ha creado un top perfecto. Gracias a ese truco ya no será necesario tirar la prenda. "¿Por qué dudas de mí?", le dice la zapeadora a Dani Mateo. "No me lo puedo creer", afirma el presentador al ver el resultado.