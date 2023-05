Jiaping sale a la calle para descubrir qué tal llevan los españoles la higiene, ¿se duchan todos los días? ¿Saben que es el baño 'checo-checo'? ¿Son más de ducharse por la mañana o por la noche? "Sí, me ducho todos los días", espeta una joven, "bueno, espérate". Y, es que, al estar tan "comprometida con el medio ambiente" confiesa que, si no suda, prefiere no ducharse.

Sin embargo, se declara "súper a favor del bidé": "Si hubiera bidé lo utilizaría todos los días porque no uso papel". Una afirmación con la que se le cambia la cara a la colaboradora del programa y la chica le aclara la situación: "Me lavo el culo con la alcachofa de la ducha".

Puedes ver en el vídeo principal de esta noticia la cómica cara que se le queda a Jiaping al descubrir esto, aunque 'flipa' más cuando le explica cómo lo hace: "¿Me estás enseñando a hacerlo?".