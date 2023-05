San Fulgencio es un municipio de la provincia de Alicante en el que viven más de tres mil ingleses y 2.800 españoles. Por eso, Jiaping se ha trasladado hasta allí para vivir con ellos la coronación de su nuevo rey, Carlos III, que se celebraba este sábado en la Abadía de Westminster, en la capital del país.

Algunos británicos le confiesan que este evento "es historia, una cosa muy grande" y sobre quién les gusta más, si Isabel II o su hijo, comentan que son diferentes, pues Carlos III es más "moderno", aunque otros creen que ella era "muy especial" y, simplemente, se conforman con el actual.

Después de horas allí, la reportera se pregunta dónde están los españoles: "No he visto ni uno". Un ciudadano de origen inglés dice, entre risas, que "no hay", aunque por fin consigue hablar con alguno. "El español aquí es complicado, has venido a una zona complicada", comenta otro chico, pero admite que es una forma de esforzarse para hablar ingles, "más que en el colegio o el instituto". Sin embargo, apunta que allí no hacen falta idiomas: "Nos entendemos por gestos".