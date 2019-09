Javier Cansado regresa al plató de Zapeando para poner en apuros a sus compañeros con uno de sus típicos dilemas. En esta ocasión, el nuevo zapeadores les pregunta sobre un hecho que origina muchas discusiones de pareja: el teléfono móvil.

¿Intercambiarían el móvil con su pareja para que los dos cotillearan su contenido? "A mí no me importaría dar mi móvil, pero me molestaría que lo quisieran ver, es el primer síntoma de acoso".