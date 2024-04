Rihanna ocupa la portada de la revista 'Interview' y su posado está causando una gran polémica debido a que lo hace enfundada con un hábito. "¿Será una provocación o su manera de evangelizar?", se pregunta Iñaki Urrutia.

Isabel Forner no duda en opinar sobre las fotografías de la cantante. Como expone, "a mí me gusta todo lo que hace Rihanna, todo, ¿esto? pues no... pero porque no la veo favorecida no porque vaya de monja". A pesar de ello, la zapeadora considera que esta portada puede ayudar ya que "faltan monjas en España" y esto es "un buen marketing", lo que provoca las risas de sus compañeros y del público.

"¿Te imaginas que la ha fichado la Conferencia Episcopal y que es una campaña de marketing...? Las Rihannitas Descalzas, que bonito sería", añade Dani Mateo. Además, el presentador está de acuerdo con Isabel en que la cantante no está favorecida en las fotografías.