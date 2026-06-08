Isabel Forner cuenta su fin de semana como "groupie del papa": "Fuimos allí para rezar, pero había mucho chico guapo"

Isabel Forner ha sido una de los miles de personas que este fin de semana han estado siguiendo al papa León XIV por Madrid. En este vídeo habla de la emoción que ha sentido por este momento y muestra el rosario que le han regalado.

Isabel Forner ha pasado un fin de semana "súper emocionante" con la visita del papa León XIV: "Ha sido muy emocionante, ver todas las familias y la gente que buscaba al papa", comenta la zapeadora, que asegura que "nada puede hacerte Dios, al revés".

De hecho, Isabel muestra un rosario del papa que le regalaron: "Está bendecido y todo, huele a rosas", comenta. En su caso, fue a la vigilia de los jóvenes y a la misa.

"¿Por qué fuiste a la vigilia de los jóvenes? Explícamelo", reacciona Quique Peinado con sorna. "Porque soy joven", le responde Isabel, que asegura que en la vigilia de los jóvenes "había familias y gente como tú, Quique Peinado".

Además, la zapeadora fue "muy groupie del papa" y gritó lemas como "papa León, te queremos un montón" o "aquí está la juventud del papa". También señala que, aunque "fuimos allí para rezar, había mucho chico guapo". "Vigilia con esos jóvenes, que hay mucho que está ahí por interés", le 'avisa' Dani Mateo.

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